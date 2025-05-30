Токаев и Мелони подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении партнерства

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Как отметил Президент РК, между двумя странами сложился тесный политический диалог, развивается прочное экономическое сотрудничество, активно укрепляются культурно-гуманитарные связи

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках официального визита Председателя Совета министров Итальянской Республики в Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Джорджей Мелони в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Открывая встречу, Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Италия являются стратегическими партнерами, отношения которых основаны на взаимном уважении, доверии и общих интересах.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Италия занимает третье место среди торговых партнеров Казахстана и входит в число крупнейших инвесторов. Товарооборот между странами вырос на 24%, достигнув 20 миллиардов долларов за прошлый год.

– Мы высоко ценим стремление и приверженность итальянского Правительства под Вашим руководством к развитию тесных отношений с Казахстаном не только в сфере торговли и инвестиций, но и в укреплении связей и сотрудничества между парламентами наших стран. Мы также искренне благодарны за наше взаимодействие в гуманитарной сфере. Ваш визит имеет огромное значение в плане придания мощного импульса дальнейшему развитию нашего сотрудничества. Убежден, что Казахстан и Италия продолжат выступать на международной арене в качестве надежных и стратегических партнеров, – отметил он.

Президент добавил, что за последние 20 лет Италия инвестировала в экономику Казахстана до 7,6 миллиарда долларов. Он указал, что около 270 итальянских компаний, включая таких крупных инвесторов, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont и Ballestra, успешно работают в Казахстане.

В свою очередь Джорджа Мелони высказал мнение, что уровень сотрудничества между двумя странами в полной мере соответствует духу стратегического партнерства.

–  Хочу подчеркнуть, что я считаю Вас одним из наиболее прагматичных лидеров, с которыми мне доводилось встречаться. Общение с человеком, глубоко понимающим сложность текущих вызовов, чрезвычайно ценно. Радует, что в это сложное время есть и хорошие новости, одна из которых – это исключительные отношения между Италией и Казахстаном. Наши связи находятся на высоком уровне, и мы неоднократно это отмечали. Но всегда есть возможности для их дальнейшего укрепления – именно в этом и заключается цель данного визита. Мы признаем значимость Вашей страны и региона как исторического перекрестка, соединяющего Запад и Восток – заявила Премьер-министр.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, охватывающих ключевые направления двусторонней повестки. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и реализации новых инициатив, способствующих поступательному развитию казахско-итальянских отношений.

#переговоры #Токаев #Акорда #Мелони

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