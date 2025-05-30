Президент Касым-Жомарт Токаев и Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони приняли совместное участие в специальной сессии Международного форума Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе своего выступления Джорджа Мелони рассказала о целях своего визита в Казахстан.

– Сегодня начинается мой первый официальный визит в Казахстан в качестве Председателя Совета министров Итальянской Республики. Этот визит я считаю не просто протокольным, но и весьма содержательным. Мы намерены скрепить дружбу, которая связывает наши народы, конкретными шагами, объявив о нашем стратегическом сотрудничестве во многих важнейших областях. Этот визит также знаменует собой исторический момент в наших отношениях - первый саммит лидеров Италии и пяти стран Центральной Азии. Я высоко ценю эти события, – сказала Премьер Италии.