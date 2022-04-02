Токаев и Путин поговорили по телефону

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Главой Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Лидеры двух стран подробно обсудили нынешнее состояние и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

Достигнута договоренность об активизации взаимодействия между правительствами двух стран по наиболее важным товарным позициям с целью сохранения динамики двусторонней торговли.

Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе российско-украинских переговоров. Высказано общее понимание исключительной важности достижения договоренностей относительно нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.