Токаев и Путин провели встречу в Москве

Президент

В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Президент нашей страны уделил особое внимание предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за традиционно теплый прием и поздравил его и всех россиян с 81-й годовщиной Великой Победы.  

«Я очень рад видеть Вас в Москве накануне великого праздника Дня Победы – это, как говорится, праздник со слезами на глазах. Мы чествуем героев самой кровопролитной войны в истории человечества. Советское государство, победив фашизм, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем Организации Объединенных Наций. Мы это помним и чествуем наших ветеранов. Всего 57 фронтовиков осталось в Казахстане, живущих и помнящих войну», – подчеркнул Глава нашего государства.

Президент Казахстана отметил, что взаимодействие двух стран находится на подъеме и динамично развивается по всем направлениям.

«Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к Вашему государственному визиту в конце мая. За последние 5 лет Россия является одним из основных инвесторов в казахскую экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку в 30 млрд долларов –  это хороший показатель. Хотел бы особо отметить развитие гуманитарных связей между нашими странами в области образования. Школы «Сириус» уже активно начали работать на нашей территории – в Алматы, Астане и других городах. Туризм – это тоже очень важный показатель. По итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов, побывавших в Казахстане», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что предстоящий саммит Высшего совета Евразийского экономического союза в Астане будет успешным, а государственный визит Президента России в Казахстан станет событием большой политической и исторической важности.

В свою очередь Владимир Путин отметил личный вклад Касым-Жомарта Токаева в укрепление отношений между двумя государствами

«Для наших народов и для нас лично это действительно грандиозный, может быть, самый главный праздник. То, что Вы сочли возможным приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами – это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря Вам, Вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей», – сказал российский лидер.

В ходе встречи главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

#Токаев #Москва #встреча #Акорда #Путин

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане п…
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахст…
Глава государства поздравил новоизбранного Премьер-министра…
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]