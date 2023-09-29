Токаев и Штайнмайер договорились активизировать взаимодействие в различных сферах

Президент, Международное сотрудничество, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Программу второго дня официального визита Касым-Жомарта Токаева в Германию открыла встреча с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация.

Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахско-германского взаимодействия.

 

#переговоры #Токаев #сотрудничество #Штайнмайер #ФРГ

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