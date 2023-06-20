Токаев и Штайнмайер провели брифинг для СМИ

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном форматах Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер выступили перед представителями средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со сссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства выразил благодарность президенту Германии за то, что он принял приглашение и посетил Астану с государственным визитом. Как он подчеркнул, в ходе состоявшихся переговоров были обсуждены пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, а также состоялся обмен мнениями по актуальной международной повестке дня.

"В этом году исполнился 31 год с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Германией. За эти годы сформировался политический диалог на высоком уровне. Динамично развивается взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Расширилась сфера культурно-гуманитарных связей. Отмечу наличие большого потенциала в вопросах активизации нашего партнерства. В частности, важное значение имеет реализация совместного проекта по производству зеленого водорода в Мангистауской области. Нужно подготавливать специалистов на основе передовых немецких технологий и опыта. На днях в Актау откроется Казахстанско-немецкий институт инжиниринга. Несомненно, эти проекты дадут хорошую возможность для обмена опытом между студентами и специалистами двух стран и позволят обеспечить экономику и производство квалифицированными кадрами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как он отметил, немаловажную роль в укреплении отношений между двумя странами играет наличие культурно-гуманитарных связей.

"В нашей стране проживают 226 тысяч этнических немцев, которые вносят значимый вклад в развитие Казахстана. Тогда как свыше 1 миллиона наших бывших соотечественников живут в Германии. Это – "золотой мост", укрепляющий дружбу между нашими народами. Мы намерены углублять сотрудничество в этой области", – заявил президент.     

            

Как подчеркнул глава государства, Казахстан является основным партнером ФРГ в Центральной Азии. На страну приходится 83% товарооборота Германии с центральноазиатскими странами. В прошлом году объем взаимного товарооборота составил около 10 млрд долларов. Казахстан входит в число 50 ключевых экономических партнеров Германии, а также в четверку главных стран по поставке нефти в эту страну.

По словам Касым-Жомарта Токаева, взаимоотношения, основанные на формуле "замещение технологий сырьем", будут эффективными для обеих сторон.

"Казахстан может обеспечить экономику Германии энергией и необходимым сырьем, что особенно важно в нынешний сложный геополитический и геоэкономический период. Наглядным примером тому является поставка казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт по просьбе немецкой стороны. Для эффективной реализации запланированных проектов необходимо решение ряда задач, обсужденных с президентом Штайнмайером. В их числе – наращивание транспортно-логистических связей. Сегодня возрастает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута, получившего название "Средний коридор". Мы уделили особое внимание этой теме в ходе сегодняшних переговоров. Основная часть "Среднего коридора" проходит через территорию Мангистауской области. Президент Штайнмайер - первый из европейских лидеров, который посетит этот регион. Мы подчеркнули необходимость развития транспортно-логистической инфраструктуры, которая имеет большие перспективы. Также обсудили внедрение казахстанских проектов в инициативы, реализуемые в рамках действующей в Европейском Союзе, стратегии "Глобальные ворота", – сказал глава государства.

В ходе мероприятия президент Казахстана также поделился своим мнением по вопросам международной повестки дня.

"Мы обеспокоены политической и экономической напряженностью в мире. Безусловно, все проблемы должны решаться мирным путем во благо людей и будущих поколений. Как вы знаете, Казахстан до этого времени призывал конфликтующие стороны к миру. Наш страна предложила им предоставить нейтральную площадку для переговоров. Казахстан готов активно участвовать в разрешении конфликтов дипломатическим путем", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

 В свою очередь федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил главу государства за гостеприимство и сообщил, что в рамках своего государственного визита в Казахстан планирует участие в ряде важных мероприятий.

"Вы отметили длительные взаимоотношения между Германией и Казахстаном. Действительно, у нас тесные связи. В прошлом году мы отмечали 30-летие установления дипломатических отношений. За это время наше сотрудничество только укрепилось, в том числе благодаря живущим в Казахстане этническим немцам, а также более чем миллиону живущих в Федеративной Республике Германии немцев из Казахстана. Эти люди делают обмен между нашими странами очень живым. Своим визитом хотел бы вместе с Вами отдать должное многообразным отношениям между нашими странами и выразить посыл о том, что мы хотим, как Вы подчеркнули, в нынешней напряженной международной обстановке - большего и тесного партнерства с Казахстаном и государствами Центральной Азии", – сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Кроме того, федеральный президент Германии в своем выступлении отметил возможности сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

 

#Токаев #президент #СМИ #брифинг #Германия #Штайнмайер

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