Токаев: Казахстан будет делать все возможное для успешного развития сотрудничества с КНР

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства принял заместителя секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателя Народного правительства СУАР Эркина Тунияза, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

«Я был недавно в Урумчи, у нас состоялись очень хорошие переговоры, связанные с перспективами развития сотрудничества Казахстана с Китаем в целом и, конечно же, с провинцией Синьцзян. Мы внимательно наблюдаем за экономическим ростом Китая, отмечаем динамичное развитие и результаты, которые достигнуты в этом процессе. Китай является одной из главных стран мира с точки зрения экономического развития. Поэтому для нас, соседнего государства, сотрудничество является выгодным и необходимым. Что касается Казахстана, мы будем делать все возможное для того, чтобы это сотрудничество успешно развивалось», – сказал президент РК.

Глава государства подчеркнул, что наша страна успешно взаимодействует с Синьцзяном по многим направлениям, включая торговлю, промышленность, транспорт, логистику, сельское хозяйство и туризм.

По словам Касым-Жомарта Токаева, СУАР играет стратегическую роль в углублении многогранных связей Казахстана с КНР.
Эркин Тунияз поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство.

«Я хочу выразить Вам благодарность за вклад в борьбу с тремя силами зла и за вклад в сохранение стабильности в данном регионе. Китайско-казахская дружба имеет многолетнюю историю. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Вашего превосходительства успешно осуществляется сопряжение инициативы «Один пояс, один путь» и стратегии экономического развития «Нұрлы жол». Китай и Казахстан установили вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство. Надо особо отметить, что в марте прошлого года делегация Синьцзяна во главе с секретарем парткома КПК Ма Синжуем посетила Казахстан и достигла очень важных договоренностей. В октябре прошлого года Вы были у нас с визитом, который придал очень важный импульс дальнейшему развитию нашего практического сотрудничества, – отметил председатель Народного правительства СУАР.

В завершение глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что визит председателя Народного правительства Синьцзяна в Казахстан будет способствовать дальнейшему углублению межрегиональной кооперации и приграничного сотрудничества.

#сотрудничество #Китай #Касым-Жомарт Токаев #СУАР

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