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Президент
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Президент Казахстана принял участие в торжественном собрании по случаю Дня защитника Отечества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства в своем выступлении поздравил офицеров, солдат и ветеранов с Днем защитника Отечества.

«30 лет назад Указом Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева были созданы Вооруженные силы Казахстана, что стало важным шагом на пути укрепления нашей государственности», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что с обретением суверенитета особое внимание уделялось формированию армии, обладающей сильным боевым потенциалом. Благодаря патриотично настроенным и профессиональным специалистам эта цель была успешно достигнута.

«Актуальные вопросы в сфере обороны были своевременно решены. Неоценимый вклад в это дело внес первый министр обороны Казахстана, «Халық қаһарманы» Сагадат Нурмагамбетов. Его богатый опыт помог заложить фундамент наших Вооруженных сил. Сегодня военная школа «Жас ұлан» и Военный институт сухопутных войск носят имя Сагадата Нурмагамбетова», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что наша доблестная армия защищает нашу Независимость и является надежным оплотом Нового Казахстана, а наши мужественные воины надежно стоят на страже безопасности страны.

«Они с честью продолжают славный путь своих предков-батыров. Для казахов Родина и мужество – это равноценные понятия. Отвага у нас в крови. Как сказал Казыбек би, «чтобы враг не коснулся нашей земли, мы берем в руки копье». Воины Великой степи всегда умели защищать Родину своим острым копьем и сильной рукой. Они оставили своим потомкам необъятные земли от Алтая до Атырау. Мы сделаем все, чтобы оставаться верными заветам предков и сохранять целостность и спокойствие нашей страны. Это священный долг каждого гражданина Казахстана», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что военная доктрина нашей страны исключительно оборонительная, и в вопросах защиты национальных интересов мы полагаемся на дипломатию. Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша внешняя политика имеет конструктивный, сбалансированный характер. Она нацелена на защиту национальных интересов, мы выстраиваем дружественные отношения со всеми государствами.

«Но в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает для нас особое значение. Важным приоритетом для Казахстана выступает также наращивание международного сотрудничества в военно-технической сфере. Благодаря своей миротворческой деятельности казахстанская армия заслужила признание на международном уровне. В 90-е годы прошлого века мы впервые отправили миротворцев в Таджикистан. Казахстанские военные успешно проходили службу в рамках миссий ООН и ОБСЕ. Сегодня наш миротворческий контингент присутствует в Ливане и Западной Сахаре», – подчеркнул Глава государства.

Президент заявил, что все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного международного партнера, способного внести значительный вклад в сохранение мира и стабильности. Наряду с этим большое значение Казахстан придает обеспечению Вооруженных сил высокотехнологичным вооружением и техникой. Мы закупаем и выпускаем на отечественных предприятиях образцы оружия, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях.

«Сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности наших Вооруженных сил. Поэтому по моему поручению были созданы подразделения для ведения специальных операций, способные вести высокомобильные и гибридные войны. Учитывая опыт последних событий в мире, мы постоянно совершенствуем стратегию и тактику боевых действий. Личный состав повышает боеготовность, проводит масштабные учения. Выстроена современная система подготовки будущих офицеров», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент остановился и на вопросах совершенствования военного образования. По его словам, наши юноши и девушки будут обучаться делу защиты страны в республиканских военных школах, а в стране созданы передовые военно-учебные заведения.

«Ведущий Национальный университет обороны стал крупным научно-исследовательским центром в сфере безопасности. Государство уделяет особое внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. Им предоставляются жилье, другие льготы и достойная заработная плата. Для молодых людей исполнение воинского долга и служба в Вооруженных силах на контрактной основе – это почетная обязанность. Действительно, армия – это не просто школа жизни. Наряду с этим она открывает дорогу в будущее целеустремленным и патриотичным молодым людям. Поэтому на руководящий состав возлагается большая ответственность. Ваша добросовестная служба Отечеству является примером для молодежи», – сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, празднование Дня защитника Отечества в преддверии Дня Великой Победы имеет глубоко символическое значение. Он также напомнил, что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. В годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.

«Большую роль в обеспечении армии оружием и в приближении Дня Победы сыграли построенные в годы войны в нашей стране заводы и передислоцированные предприятия. Более 500 призванных из Казахстана фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу в боях против фашистских оккупантов. Героически сражались на полях войны и наши девушки. Имена Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой навсегда останутся в памяти нашего народа. В этом году мы отмечаем 100 лет со дня рождения Хиуаз Доспановой. Она совершила более 300 боевых вылетов. После обретения Независимости ей было присвоено звание «Халық қаһарманы». Однако подвиги многих наших соотечественников не оценены и по сей день. В этой связи считаю нашим священным долгом восстановление исторической справедливости», – сказал Президент.

Глава государства сообщил, что подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.

«Присвоение заслуженного звания этим героям означает торжество исторической справедливости. Мы преклоняем перед ними головы. Наш священный долг – быть верными подвигам фронтовиков и тружеников тыла. Их жизненный путь – пример для подрастающего поколения», – заключил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент поздравил всех собравшихся с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.

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