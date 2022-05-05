Токаев: Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении объяснил, на что нацелена конституционная реформа, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от "суперпрезидентской" формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством", – заявил Президент.

Токаев отметил, что конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

"Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей", – констатировал Глава государства.

Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей.

В свою очередь, введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах, обозначил Токаев.

"В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений.

Появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе", - резюмировал он.