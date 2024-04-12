Токаев: Мы все преодолеем. Как говорится, «нет худа без добра»

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства отметил, что в стране немало насущных проблем. Сегодня мы сталкиваемся с последствиями недостатков, которые накапливались в различных областях на протяжении многих лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Однако впереди нас ждет только один путь – мы непременно должны решить эти проблемы. Это требование времени, это требование народа. Думаю, если мы будем работать системно, все встанет на свои места. Плоды тех действий, которые мы предпринимаем сейчас, завтра увидит подрастающее поколение. Поэтому на нас лежит огромная ответственность. Мы все должны добросовестно трудиться», - сказал он заседании Национального совета по науке и технологиям.

По его словам, казахстанцы преодолели не менее сложные времена. Все удалось преодолеть благодаря крепкому единству. В такой ответственный момент также ярко проявляется незыблемая солидарность нашего народа.

«Мы все преодолеем. Как говорится, «нет худа без добра». В такие времена закаляются единство страны и профессионализм специалистов. Сейчас тысячи государственных служащих трудятся днем и ночью вместе со спасателями и волонтерами. Они борются со стихией, спасают людей и устраняют последствия наводнения. Подлинный патриотизм каждого гражданина проявляется в реальной жизни. Служение народу – это долг. А верное служение своей стране в трудные времена – это священный долг», - говорит он.

Токаев отметил, что государственный аппарат столкнулся с трудностями и накопил большой опыт. Он стал сильнее. Жизненные уроки, которые прошли современные госслужащие, не уступают, а может и превосходят опыт девяностых годов.

«Я выражаю благодарность государственным служащим, спасателям и волонтерам, которые борются с наводнениями. Я также признателен всему нашему народу, который сохраняет непоколебимое единство, проявляет взаимное сочувствие, терпение и толерантность в такой сложной ситуации. Мы обязательно преодолеем нынешние трудности. Со стороны государства будут предприняты все необходимые меры. У каждой трудности есть хорошая сторона», - говорит он.

Президент подчеркнул, что ликвидация последствий аварии – это только один из этапов работы. Самое главное – в регионах, где произошло бедствие, начнутся ремонтно-восстановительные работы.

«Это очень важная задача. Впереди нас ждет большая работа», - резюмировал глава государства.

#Токаев #паводки #трудности

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