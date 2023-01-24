Токаев назначил новых депутатов Сената

Указами главы государства назначены 10 депутатов Сената Парламента Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, указом главы государства от 24 января 2023 года за № 112, в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, депутатами Сената Парламента Республики Казахстан назначены:

Асанов Жакип Кажманович;

Ашимбаев Маулен Сагатханулы;

Жусип Нурторе Байтелесович;

Калтаева Ляззат Молдабековна;

Шакиров Аскар Оразалиевич.

Другим указом от 24 января 2023 года за № 113 глава государства назначил депутатов Сената Парламента от Ассамблеи народа Казахстана. В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана» сенаторами стали:

Больгерт Евгений Андреевич;

Кузиев Закиржан Пирмухамедович;

Ниязова Нурия Исмагиловна;

Сатвалдиев Алишер Гапиржанович;

Шиповских Геннадий Геннадиевич.

Указы вводятся в действие со дня подписания.

Ранее указом главы государства были прекращены полномочия 13 депутатов Сената.