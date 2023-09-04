Токаев назначил главу нового министерства промышленности и строительства

Канат Шарлапаев назначен министром промышленности и строительства Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: baiterek.gov.kz

Указом главы государства Шарлапаев Канат Бисимбаевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области.

Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе.

В 2006-2008 годы работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка «Сити» (Великобритания, Чехия).

В 2008-2014 годы – старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2014-2015 годы – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити» (Лондон, Великобритания).

В 2015-2017 годы – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан.

В 2017-2020 годы – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия.

В 2020-2022 годы – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).

С февраля 2022 года был председателем правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Напомним, 1 сентября 2023 года указом главы государства в Казахстане созданы 5 новых министерств: министерство водных ресурсов и ирригации, министерство транспорта, министерство туризма и спорта, министерство культуры и информации, министерство промышленности и строительства.