Несколько министерств созданы в Казахстане

Президент, Указы и распоряжения
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Аманжолова Айман
[email protected]

Указом главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы несколько министерств, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: kazpravda.kz

Указом главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы:

Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

Министерство транспорта Республики Казахстан;

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;

Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

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