Несколько министерств созданы в Казахстане
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Аманжолова Айман
Указом главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы несколько министерств, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Указом главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы:
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
Министерство транспорта Республики Казахстан;
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;
Министерство культуры и информации Республики Казахстан;
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.