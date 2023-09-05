Президент снял Мурата Айтенова с должности акима Шымкента

На этот пост он заступил в январе 2020 года.

Фото: instagram/akimat_shymkent

Указом главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Мурат Айтенов с 2004 по 2006 год работал старшим инженером-начальником дежурной смены отдела специальной связи при Министерстве обороны РК.

С 2006 по 2008 год - заведующий крестьянским двором АО «Астана - Өнім» УДП Республики Казахстан.

С 2008 по 2010 год - эксперт сектора координации производственной деятельности отдела по управлению подведомственными организациями управления делами президента РК.

С 2010 по 2012 год - заместитель заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК.

С 2012 по 2013 год - заведующий отделом официальных мероприятий и внешних связей управления делами президента РК.

С 2013 по 2017 год - руководитель аппарата управления делами президента РК.

С 2017 по 2019 год - заместитель управляющего делами президента РК.

С января 2020 года - аким Шымкента.