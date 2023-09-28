Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне Касым-Жомарт Токаев и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц ответили на вопросы представителей средств массовой информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В частности, Токаеву был задан вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.

"Действительно, Казахстан и Россия обладают самой протяженной сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. В 2013 году был подписан договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия", - сказал президент РК.

Касательно границы между Казахстаном и России, Токаев отметил, что она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран.

"Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений. Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Имеются контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

 

#Токаев #СМИ #журналисты #Германия

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