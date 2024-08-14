Токаев ознакомился с производством бытовой техники в Карагандинской области

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев в Сарани посетил предприятие Silk Road Electronics по производству бытовой техники и электроники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: пресс-служба Акорды

Он располагается на территории бывшего завода «Карагандарезинотехника» общей площадью свыше 61 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта составляет 25 млрд тенге.

Технический директор ТОО Meridian Company Александр Критский рассказал Президенту о предприятии и производственном процессе.

Завод с января 2024 года выпускает бытовую технику и поставляет в торговые сети электроники Казахстана. С начала года на предприятии было произведено 97 тысяч единиц техники. Компания планирует выйти на производственную мощность 1,1 млн единиц бытовой техники к 2027 году и поставлять свою продукцию в страны СНГ.

Председатель правления Samsung Electronics Central Eurasia Минки Чу сообщил о планах организовать на данной производственной площадке выпуск телевизоров и автоматических стиральных машин под брендом Samsung.

Президента проинформировали о том, что в настоящее время на заводе трудоустроены 232 человека из Караганды, Сарани, Шахтинска и Абая. При полной загрузке мощностей планируется увеличить число сотрудников до 1200 человек.

#Токаев #Карагандинская область #завод #Акорда #бытовая техника

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