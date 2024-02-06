Токаев переназначил Тамару Дуйсенову и Романа Скляра

Президент, Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Они остаются на своих местах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Указом Главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена заместителем премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Скляр Роман Васильевич назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Напомним, что на своих местах остались министры юстиции, внутренних дел, обороны, иностранных дел. Также свой пост сохранил вице-премьер-руководитель аппарата правительства.

Новым премьер-министром стал Олжас Бектенов, экс-руководитель АП. Его характеризируют, как активного и принципиального человека.

 

#Токаев #назначение #Правительство #Скляр #Дуйсенова

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