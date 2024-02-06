«Запомнился активной и принципиальной работой»: Сенатор Калтаева о Бектенове

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Депутат Сената Ляззат Калтаева считает, что новый глава правительства Олжас Бектенов обладает серьезным и нужным багажом для принятия новых реформаторских решений, передает Kazpravda.kz

Фото: Instagram.com/lyazzat.kaltayeva

Сегодня президент утвердил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана, предложенную партией AMANAT.

По словам сенатора Ляззат Калтаевой, Олжас Бектенов имеет богатый опыт работы в регионах в администрациях Астаны и Акмолинской области, в том числе от руководителя администрации президента в Антикоре.

– Он уже запомнился своей активной и принципиальной работой по выявлению коррупционных схем и возвратом незаконно выведенных активов, – отметила она.

По мнению парламентария, опыт руководителя АП и опыт работы в канцелярии премьер-министра – серьезный и нужный багаж, когда правительство должно уметь противостоять новым вызовам и принимать новые реформаторские решения.

Ранее сенатор Асем Рахметова назвала назначение нового премьер-министра стратегическим шагом. 

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