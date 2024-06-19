Токаев поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий масштабной стихии в РК

Президент, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения граждан страны, активно участвовавших в противопаводковых мероприятиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале своего выступления президент отметил, что стихийное бедствие этого года стало одним из самых разрушительных в истории нашей страны. В 10 регионах Казахстана было введено чрезвычайное положение. По всей стране было повреждено более 19 тысяч жилых домов.

«В критический момент наш народ проявил подлинную солидарность. Общими усилиями мы смогли противостоять природной стихии и вновь продемонстрировали наше единство. Спасатели, военные, сотрудники органов внутренних дел и акиматов день и ночь боролись со стихией. Храня верность присяге, они безупречно исполнили свой долг перед Родиной», – сказал он.

В борьбе с наводнениями приняли участие более 63 тысяч сотрудников силовых структур. В ходе спасательных операций было эвакуировано более 120 тысяч человек, в том числе 40 тысяч детей.

«Это стало результатом большой работы наших спасателей и пилотов. Абишу Кекильбаеву принадлежат слова: «Для человека, любящего свою страну, самое большое горе – оказаться оторванным от судьбы своего народа». С первых дней стихийного бедствия особую активность проявила Национальная волонтерская сеть. Более 50 тысяч волонтеров организовали караваны милосердия. Добровольцы участвовали в доставке продуктов питания и других предметов первой необходимости в затопленные регионы. Значительным вкладом в общее дело стала акция Ассамблеи народа Казахстана «Жүректен жүрекке», – заявил президент.

Глава государства выразил признательность родителям школьницы из города Кентау Гаухар Шаймерден, которая направила все свои сбережения жителям Кульсары. Также он отметил вклад жительниц Атырауской области 90-летней Орынши Токтыбаккызы и Алии Досмухановой. Далее президент Казахстана поблагодарил братские государства, международные компании и организации за предоставленную помощь.

«Не зря говорят, что истинная дружба познается во время бедствий. Некоторые иностранные граждане специально прибыли в нашу страну, чтобы лично помочь пострадавшим людям. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность нашим зарубежным партнерам и друзьям за поддержку» , – отметил он.

Как сказал глава государства, во время паводков проявились единство и солидарность нашего народа.

«Когда подступила большая вода, наши соотечественники по зову сердца пришли на помощь спасателям, борющимся со стихией. Исключительную самоотверженность и подлинное мужество они проявили, помогая ответственным службам в зонах подтопления. Многие на собственном транспорте вывозили людей и животных. Тысячи неравнодушных граждан участвовали в строительстве защитных насыпей. Благодаря общим усилиям нам удалось избежать худших сценариев развития событий», – заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия волонтеров и назвал их героями нашего времени, воплощением подлинного патриотизма и ответственного гражданства.

«Я уделяю большое внимание развитию добровольческого движения. Как вы помните, 2020 год был объявлен мной Годом волонтера. За прошедшее время волонтерская деятельность в нашей стране вышла на качественно новый уровень. Силами добровольцев были реализованы важные инициативы и проекты. Но самое главное – мы пробудили в людях деятельное стремление участвовать в жизни государства и общества, следовать созидательным ценностям и установкам. Именно люди – главная движущая сила всесторонних преобразований в нашей стране. Убежден, что для успешной реализации начатых нами масштабных реформ необходима консолидация усилий всех граждан», – сказал он.

Президент напомнил, что людям, оставшимся без жилья, были выделены средства на строительство домов за счет фонда «Қазақстан халқына». Всего будет построено более 2200 жилых домов и отремонтировано около 10 тысяч.

«Значительные средства на ликвидацию последствий паводков были выделены отечественными предпринимателями. Таким образом они на деле показали подлинную заботу о родной стране. В этом и заключается ответственность бизнеса и его забота об интересах народа. В то же время надо отметить, что далеко не все крупные предприниматели откликнулись на призыв помочь пострадавшим гражданам. Здесь присутствуют предприниматели, которые, напротив, откликнулись и внесли очень большую помощь в дело спасения наших граждан от небывалых паводков. Что касается имен оставшихся в стороне бизнесменов, нам они известны, хотя мы никого не принуждали, это дело добровольное», – заявил глава государства.
#Токаев #паводки #благодарность #волонтеры #казахстанцы #международные организации

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