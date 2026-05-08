Токаев поедет в Москву на День Победы

Об этом советник – пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы.

«Кремль выразил удовлетворение в связи с этим решением казахского лидера, назвав его предстоящий рабочий визит в Москву «дружественным шагом», - написал пресс-секретарь Президента.

В рамках визита запланирована отдельная встреча Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Президента России в Казахстан, запланированного на конец мая.