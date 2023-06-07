Токаев поручил акиму Астаны решить проблемы с водоснабжением в самые короткие сроки

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

По поручению главы государства ситуация находится на контроле администрации президента.

Ранее сообщалось, что жители нескольких столичных многоэтажек вечером 6 июня вышли на улицу с требованием вернуть воду в их дома.

Накануне аким столицы Женис Касымбек записал видеообращение к астанчанам по дефициту питьевой воды в городе. Градоначальник сообщил, что на следующей неделе достроят водовод с Астанинского водохранилища, а это даст соответствующее давление при подаче питьевой воды.

Он также напомнил, что в августе город получит дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки.