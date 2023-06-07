Перебои с водой в Астане: горожане перекрыли улицу

Жители нескольких столичных многоэтажек вечером 6 июня вышли на улицу с требованием вернуть воду в их дома. Об этом сообщил местный паблик , передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: t.me/astanovka98/8727

Горожане перекрыли проезжую часть улицы Нажимеденова.

На ситуацию отреагировали в акимате, сообщив, что пока застройщик Sat NS еще не передал водопроводные сети жилого комплекса компании «Астана су арнасы».

«В настоящее время строительной компании необходимо провести дополнительные работы по закольцовке сетей водоснабжения. Планируется, что работы будут проведены в течение 1-2 дней», – говорится в информации акимата.

Уточняется, что аким Алматинского района и представители Астана су арнасы взяли вопрос под свой контроль.

Кроме того, вчера аким столицы Женис Касымбек записал видеообращение к астанчанам по дефициту питьевой воды в городе. Градоначальник сообщил, что на следующей неделе достроят водовод с Астанинского водохранилища, а это даст соответствующее давление при подаче питьевой воды. Он также напомнил, что в августе город получит дополнительно до 85 тысяч кубометров воды в сутки.