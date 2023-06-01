Когда восстановят водоснабжение в Астане, рассказал Касымбек

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Новостью о введении новой станции питьевой воды поделился аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам градоначальника, специалисты помогали управляющим компаниям перенастроить системы в случаях, когда напор воды снижался из-за локальных насосов.

«С июня начнем поэтапно вводить в эксплуатацию новую станцию питьевой воды (НФС). Предстоят пусконаладочные работы, проверка системы, что позволит подать 35 тыс. кубов воды в сутки», – рассказал Касымбек.

В августе планируется запуск 105 тыс. кубов воды в сутки, что, по словам акима, позволит решить все вопросы с водоснабжением в городе, в том числе и для будущих районов застройки.

Женис Касымбек поделился в публикации планами подготовки к отопительному сезону.

«Город растет, увеличивается количество жилья, социальных и других объектов. Все это необходимо отапливать. У нас в городе в среднем отопительный сезон длится около 7-8 месяцев. Все это большая нагрузка на объекты системы жизнеобеспечения. Для решения данного вопроса ранее было начато строительство двух газовых тепловых станций – «Туран» и «Юго-Восток». Также ведутся работы на ТЭЦ-3, который своего рода стал долгостроем. Поставил задачу завершить строительство данных объектов и войти в отопительный сезон 2023-2024 годов уже с учетом их мощностей. Подрядчики должны осознавать всю серьезность и ответственность», – подытожил аким.