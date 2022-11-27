Ситуацию на ТЭЦ в Экибастузе удалось стабилизировать

Однако без тепла по-прежнему остаются около 130 многоквартирных и 100 частных домов.

Фото: el.kz

К 18 часам, 27 ноября, удалось стабилизировать ситуацию на Экибастузской ТЭЦ, передает Kazpravda.

Как сообщил аким города Экибастуз Аян Бейсекин, на ТЭЦ в штатном режиме работают пять котлоагрегатов, в том числе три водогрейных котла.

Температурные параметры на подаче выдерживаются в рамках 71 градуса. Кроме того, к полуночи должны запустить еще один котел, чтобы вывести параметры за 80% на подаче и 65 % на обратке.

Это поможет стабилизировать ситуацию с отоплением по городу.

"Проблема диагностирована – идет ликвидация повреждения на тепломагистрали №2. В целом сформированы 15 ремонтных бригад, 11 занимаются устранением порывов, а четыре – выявлением новых повреждений", - пояснил градоначальник.

Кроме того, сформированы и дополнительные бригады для обслуживания энергосистемы.

В городе существенно выросло потребление электричества: с 32 мегаватт по данным на вечер субботы до 48 мегаватт на сегодня.

Без тепла на данный момент остаются около 130 многоквартирных и 100 частных домов. Там завершают слив воды из систем отопления, чтобы исключить разморозку.