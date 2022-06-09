Фото: Kazpravda.kz
Президент
Токаев поручил перенаправить 2 млрд кубометров экспортного газа на внутренний рынок
Елисеева Екатерина
корреспондент

В ходе своего выступления на 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль газовой отрасли в снижении использования угля, отметив повышенный спрос на потребление газа внутри страны, сообщает Kazpravda.kz.

"Хочу подчеркнуть: обеспечение внутренних потребностей в газе имеет безусловный приоритет над его экспортом. Прошу Правительство совместно с акционерами месторождения Тенгиз проработать вопрос перенаправления двух миллиардов кубометров газа с экспортного на внутренний рынок", – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, дефицит газа на внутреннем рынке прогнозируется уже в следующем году.

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