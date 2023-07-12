Токаев поручил срочно решить проблему дефицита пресной воды в Мангистау

Принято решение о выделении на эти цели из резерва Правительства 5,6 млрд тенге.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды. Глава государства поручил Правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

По сообщению Правительства, на сегодня дефицит воды в регионе является одной из самых серьезных проблем. Нехватка питьевой воды, составляющая порядка 77 200 м3 в сутки, особенно остро проявляется в летний период.

Сложная ситуация складывается в Мунайлинском районе, где в связи с ремонтом вышедшей из строя насосной установки на опреснительном заводе «Каспий» подача воды в район снизилась с 13 тыс м3 в сутки до 10 тыс м3 в сутки.

Проводится разъяснительная работа среди жителей района. Для поэтапного решения вопроса в регионе ведется строительство опреснительных заводов и установок.

С учетом ежегодного роста численности населения имеется необходимость в увеличении мощностей опреснительного завода «Каспий» на 20 000 м3 в сутки, что позволит довести подачу до 40 000 м3 питьевой воды в сутки.

Принято решение о выделении на эти цели из резерва Правительства 5,6 млрд тенге.

Обслуживающей организацией по водоснабжению Мунайлинского района является ГКП «Мангистау жылу». В связи с дефицитом питьевой воды ГКП «Мангистау жылу» доставляет воду для населения по водоводу в соответствии с графиком. Воду также привозят водовозами по заявкам жителей района.

Предполагается, что реализация проекта по доведению мощности опреснительного завода «Каспий» до 40 000 м3 в сутки позволит обеспечить население сел Мунайлинского района и села Курык Каракиянского района бесперебойным водоснабжением и полностью покрыть имеющийся дефицит.