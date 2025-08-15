«Уже сейчас Казахстан является прогрессивным и динамично развивающимся государством, которое выглядит привлекательно не только для нашей молодежи, но и для многих молодых людей из разных стран, в том числе соседних. Важно последовательно усиливать свои международные позиции как своеобразного магнита для талантов, прорывных идей и инновационных технологий.

Каждый наш общий шаг, каждое решение, которое мы принимаем сегодня, укрепляет Независимость Казахстана и формирует наше светлое будущее. Государство и вы, уважаемые педагоги, трудитесь ради одной цели – благополучия и светлого будущего подрастающего поколения. Поэтому мы продолжим всестороннюю работу по повышению статуса педагога», - отметил Глава государства.