В рамках рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия MFA International – крупнейшего в Турции и одного из трех ведущих в Европе производителей индустриальных респираторов и противогазов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

В разгар пандемии в 2020 году компания MFA Maske приняла решение о расширении географии деятельности и инвестировала в Казахстан. В столице было начато строительство завода по выпуску медицинских и промышленных респираторов, а также противогазов и фильтров, предназначенных для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Проект стоимостью 10 миллионов долларов был реализован за счет собственных инвестиций компании.



