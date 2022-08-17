Токаев посетит с официальным визитом Сингапур

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди во второй день своего пребывания с официальным визитом в Сингапуре был принят Президентом Республики Сингапур Халимой Якуб в официальной резиденции Истана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления отношений между нашими странами и расширения экономических связей. М. Тлеуберди также передал главе Сингапура приветствия и пожелания от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Были затронуты вопросы организации предстоящего официального визита Главы государства в Сингапур.

Министр подробно ознакомил собеседницу с результатами проведённого в стране общенародного референдума по внесению дополнений и поправок в Конституцию, а также реализуемыми политическими и экономическими реформами Главы государства К. Токаева по построению «Нового Казахстана».

Х. Якуб также передала теплые пожелания Президенту РК и отметила высокий уровень политического диалога и взаимовыгодного партнёрства между Казахстаном и Сингапуром, основанных на доверительном диалоге и взаимной поддержке.

Президент Сингапура высоко оценила деятельность Казахстана в стремлении к обеспечению мира, безопасности и стабильности в Азии и в продвижении глобального межрелигиозного диалога в рамках предстоящего саммита стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

В тот же день Тлеуберди провел переговоры с заместителем Премьер-министра – министром финансов Сингапура, политическим лидером команды четвертого поколения (4G) Партии народного действия Лоуренсом Вонгом.

Как известно, важным элементом сотрудничества Казахстана с Сингапуром является транспортное, торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В этой связи стороны подробно обсудили вопросы продвижения проектов экономической кооперации и программ взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание было уделено расширению транзитного потенциала Казахстана и развитию проектов казахстанско-сингапурских предприятий в обрабатывающей промышленности, информационно-коммуникационных технологиях, строительстве и финансах.

Сингапурская сторона была проинформирована о деятельности Международного финансового центра «Астана» и о предпринимаемых мерах по развитию ключевых направлений центра. Отмечено, что для казахстанского финцентра очень важно изучение сингапурского опыта развития рынков капитала.