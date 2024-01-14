Токаев поздравил Фредерика X с коронацией

Глава Казахстана направил поздравительную телеграмму Королю Дании Фредерику X по случаю его вступления на престол, передает Kazpravda.kz

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«Убежден, что под Вашим руководством Дания продолжит добиваться успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Надеюсь, что всестороннее сотрудничество между Казахстаном и Данией, основанное на дружбе и взаимной поддержке, будет и впредь развиваться нашими совместными усилиями», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму Маргрете II, которая сложила с себя полномочия Королевы и передала трон наследному принцу Фредерику.

Глава государства выразил благодарность Маргрете II за значительный вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Данией.

