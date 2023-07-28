Токаев поздравил короля Марокко с Днем трона

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму королю Мухаммеду VI, в которой поздравил с национальным праздником Королевства Марокко – Днем трона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства выразил уверенность в дальнейшем последовательном укреплении доверительных отношений между Казахстаном и Марокко и пожелал Мухаммеду VI успехов в его деятельности.

Традиционно День трона в Марокко сопровождается официальными и популярными торжествами. Это день памяти о всех марокканских королях. Первое празднование Дня трона было проведено в 1933 году. Это совершалось в знак признания коронации короля Мохаммеда V в 1927 году. Нынешний король Мохаммед VI сменил своего отца 23 июля 1999 года и официально принял трон 30 июля.

23 июля 1999 года в Тронном зале Королевского дворца в Рабате состоялась церемония вручения символов королевской власти Его Величеству королю Мохаммеду Бен-Аль-Хасану Бен Мохаммеду, Амиру Аль Муминину. Современная королевская семья - алауиты, начало династии которых относится к 17 веку.

В связи с этим, ежегодно, начиная с 1999 года, в Королевстве Марокко проходят празднования, которые считаются одними из главных марокканских национальных мероприятий. События освещаются по общественному телевидению.