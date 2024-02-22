Токаев поздравил короля Саудовской Аравии с Днем основания королевства

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Днем основания Королевства Саудовская Аравия.

– Сегодня Саудовская Аравия, обладающая незыблемым политическим авторитетом и динамично развивающейся экономикой, является уважаемым членом международного сообщества. Желаю, чтобы страна под знаменем регионального единства, целостности и миротворчества и впредь добивалась высоких целей под Вашим руководством. Мы рассматриваем Королевство как одного из надежных и важных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Убежден, что наше взаимодействие, основанное на традиционной дружбе и содержательном политическом диалоге, будет и впредь способствовать укреплению обоюдовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.