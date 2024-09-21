Токаев поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса, передает Kazpravda.kz

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В своей поздравительной телеграмме Глава государства отметил, что под руководством Премьер-министра Никола Пашиняна Армения добилась больших успехов в государственном строительстве, обеспечении благосостояния граждан и укреплении своего международного авторитета.

Касым-Жомарт Токаев, следуя духу дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, подтвердил свою приверженность всемерному укреплению казахско-армянских отношений.

Президент пожелал армянскому лидеру успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Армении – благополучия и прогресса.