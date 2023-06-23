Токаев госслужащим и полицейским: "Ваши знания и опыт должны служить на благо народа"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем аккаунте в Twitter поздравил с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских, передает Kazpravda.kz .

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«Поздравляю с профессиональными праздниками госслужащих и полицейских! Для построения справедливого государства каждому из вас нужно стать примером подлинного патриотизма, честности и ответственного отношения к делу. Ваши знания и опыт должны служить на благо народа», – написал глава государства.