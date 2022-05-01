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Президент , Общество
Токаев поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана!

Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации.

Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране.

Исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности.

Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы.

Сегодня мощным фактором консолидации общества выступает идея Нового Казахстана. Она опирается на созидательную энергию всех граждан.

Каждому из нас предстоит внести свой вклад во всестороннее обновление страны.

Желаю всем крепкого здоровья, успехов и мирного неба!

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