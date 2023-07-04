Токаев предложил объявить Алматы туристической и культурной столицей ШОС

Выступая на заседании Совета глав государств – членов ШОС, президент Касым-Жомарт Токаев предложил на период председательства Казахстана в ШОС объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz .

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"Одним из самых действенных инструментов сближения наших стран и народов является туризм. Пространство ШОС, охватывающее 45% населения планеты, является огромным туристическим рынком, потенциал которого, надо признать, еще не реализован", - сказал глава государства.

Как он отметил, Казахстан предпринимает комплексные меры в данном направлении. С прошлого года в стране введен безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. Это будет способствовать развитию взаимного туризма между государствами.

"На период председательства Казахстана в ШОС предлагаю объявить город Алматы туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества. Бескрайние просторы ШОС – это колыбель Евразийской цивилизации, а уникальный "шанхайский дух", символизирующий единение культур, – ее бесценное достояние. Важно последовательно продвигать наши общие идеалы и ценности в мире. Испокон веков казахская земля была местом пересечения цивилизаций, взаимопроникновения традиций и культур. И сегодня Казахстан готов всецело содействовать сохранению и продвижению общего богатого духовного наследия", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также президент предложил запустить проект "Духовные святыни ШОС".

"В Казахстане такой святыней мирового значения является Мавзолей выдающегося мыслителя Ходжи Ахмеда Яссауи. Мы планируем провести в сакральном городе Туркестан презентацию этого величественного памятника средневекового зодчества на Конференции ШОС "Золотая Орда и ее наследие". Уверен, такое масштабное мероприятие будет содействовать установлению более тесных гуманитарных связей между нашими странами", - резюмировал президент.