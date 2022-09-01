Внеочередные президентские выборы пройдут этой осенью в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, предложил провести внеочередные президентские выборы этой осенью, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана, требуется новый мандат доверия народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий. Кроме того, после долгих размышлений я пришел к выводу, что назрела необходимость пересмотра количества и длительности сроков полномочий Президента", – отметил Глава государства.

Токаев предложил установить ограничение мандата Президента в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания.