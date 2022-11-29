Токаев прибыл с официальным визитом во Францию

Президент , Международное сотрудничество , Поездки

Президент Казахстана прибыл во Францию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Kazpravda.kz

В Париже Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

"Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов", – сообщила пресс-служба президента Казахстана.

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