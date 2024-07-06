Токаев прибыл здание спецпредставителя президента Азербайджана
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Начинается неформальный саммит Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz
Глава государства прибыл в здание специального представителя президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, сообщает Акорда.
«Касым-Жомарта Токаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности», - говорится в сообщении.