Токаев прибыл здание спецпредставителя президента Азербайджана

Международное сотрудничество
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Начинается неформальный саммит Организации тюркских государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства прибыл в здание специального представителя президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, сообщает Акорда.

«Касым-Жомарта Токаева встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме «Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности», - говорится в сообщении.

#Касым-Жомарт Токаев #Ильхам Алиев #саммит Организации тюркских государств

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