Токаев примет участие в инвестиционном круглом столе в Сиане

Глава государства находится с двухдневным государственным визитом в КНР.

Фото пресс-службы президента РК

Сегодня в Сиане с участием Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как сообщается, в мероприятии примут участие: SNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation.

"И это не полный список китайских компаний, которым будут презентованы инвестиционные возможности в Казахстане", - отметили в пресс-службу президента.