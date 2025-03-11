Токаев принял нового акима

Президент
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Глава государства принял акима области Абай Берика Уали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент заслушал отчет о социально-экономической ситуации в регионе и планах на предстоящий период.

Аким сообщил о проведении детального анализа расходной и доходной частей областного бюджета. По итогам анализа были определены приоритетные направления дальнейшего финансирования, а оптимизированные средства в первую очередь будут направлены на решение актуальных проблем.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что разработаны 24 инвестиционных проекта на сумму 2,2 трлн тенге до 2028 года с созданием более 8 тысяч рабочих мест. Ожидается, что 6 проектов будут реализованы уже в этом году.

Берик Уали проинформировал президента о состоянии социальных объектов и коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в соответствии с запросами населения планируется построить школы и детские сады, модернизировать объекты культуры и здравоохранения. Кроме того, одной из актуальных задач остается решение накопившихся проблем в сфере ЖКХ, особенно в Семее.

В рамках национального проекта «Комфортная школа» строятся 5 объектов и дворец школьников. Через реку Иртыш возводится еще один мост и разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию подвесного моста в областном центре. Прорабатывается вопрос строительства объездной дороги вокруг Семея, которая позволит перераспределить транспортный поток и снизить нагрузку на подвесной мост.

Глава государства отметил, что решение социально-экономических проблем региона будет способствовать повышению благосостояния жителей. Он поручил акиму совместно с правительством проработать пути ускоренного развития региона и поэтапного решения актуальных задач.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость принятия дальнейших мер по развитию обрабатывающей промышленности в регионе, созданию новых постоянных рабочих мест, благоустройству и развитию инфраструктуры областного центра. Президент также указал на важность достойного проведения юбилейных мероприятий к 180-летию великого Абая. 

Напомним, указом главы государства Берик Уали назначен акимом области Абай 17 февраля.

#Токаев #область Абай #Берик Уали

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