Токаев принял нового главу АФМ

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Жанат Элиманов проинформировал о реализации комплексного Плана по противодействию теневой экономике, представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.



Президент Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному председателю Агентства ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы.



