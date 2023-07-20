Токаев принял участие в Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" – самое главное

Президент, Международное сотрудничество
77
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» в городе Джидде (Королевство Саудовская Аравия), передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В своем выступлении глава государства отметил, что встреча лидеров Центральной Азии и арабских государств Залива носит особый характер, является велением времени и свидетельствует о взаимном стремлении вывести наше многоплановое сотрудничество на качественно новый уровень. По его словам, в двустороннем формате страны установили весьма прочные и гармоничные межгосударственные отношения, поддерживают доверительный и активный политический диалог, развивают взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, неизменно укрепляют культурно-гуманитарные связи.

«На международной арене наши государства придерживаются единых или схожих взглядов по вопросам глобального устойчивого развития, разделяют общие цели по обеспечению всеобщей безопасности и стабильности. Безусловно, крепкой основой наших отношений служат исторические связи, единые духовные ценности, узы дружбы и братства. Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям. Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы «ЦА+», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана убежден, что синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень многогранному партнерству. Он представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества в данном диалоговом формате.

«Прежде всего, расширение торгово-экономических связей. С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов», – подчеркнул глава нашего государства.

Вторым направлением названа активизация инвестиционного сотрудничества. Согласно докладу UNCTAD, только за прошлый год приток чистых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 40% и составил 10 млрд долларов, из которых 60% приходится на Казахстан.

«За годы независимости страны Залива вложили в экономику Казахстана порядка 3,6 млрд долларов. Поэтому мы заинтересованы в наращивании инвестиционных связей. Для этого мы проводим масштабные экономические реформы, направленные на диверсификацию экономики, в том числе создание наиболее благоприятных условий для иностранных капиталовложений. Недавно созданный Казахстаном и Саудовской Аравией Деловой совет призван стать важной площадкой для реализации торгового и инвестиционного потенциала двух стран. Мы готовы к запуску аналогичных механизмов сотрудничества со всеми государствами – членами Совета сотрудничества. Приглашаем наших партнеров к активному использованию передовых инструментов Международного финансового центра «Астана», – отметил президент Казахстана.

По его мнению, важно развивать транзитно-транспортную сферу. В настоящее время страны региона принимают активные меры для диверсификации маршрутов и развития различных инфраструктурных и логистических проектов. В частности, Казахстан придает приоритетное внимание наращиванию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Мы намерены планомерно увеличивать грузопоток через данный маршрут и довести его до 500 тысяч контейнеров в год к 2030 году. Кроме того, Казахстан принимает меры по развитию Международного транспортного коридора «Север – Юг», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним приоритетным направлением в выступлении названо углубление энергетического сотрудничества. На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубических метров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова.

«Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия. Наша страна ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов. При этом Казахстан уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности. Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями ваших стран, в частности, в области «зеленой» энергетики. Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями. Недавно на заседании Совета глав государств – членов ШОС я предложил провести в Казахстане Международный энергетический форум. Приглашаем экспортеров нефти и газа стран – членов Совета сотрудничества принять участие в этом мероприятии», – сообщил лидер Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на вопросах продовольственной безопасности. Он проинформировал о заинтересованности Казахстана в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны.

«Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки. Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции «органик» и «халал» весьма востребованы. В данном контексте считаем необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации. Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности. Искренне благодарны руководству Катара за активные усилия в качестве председательствующей страны в ИОПБ. Отдельно хочу отметить значительный вклад Саудовской Аравии в поддержание деятельности этой Организации. В целях укрепления глобальной продовольственной безопасности предлагаю создать Механизм встреч министров сельского хозяйства для расширения сотрудничества в этой сфере», – подчеркнул президент.

Важным направлением сотрудничества глава государства считает развитие межрегионального туризма.

«Центральная Азия обладает уникальными туристическими ресурсами, которые необходимо использовать. Индустрия туризма считается одной из быстрорастущих сфер экономики региона. В этой связи мы готовы развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах. На сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, а также наладил прямое воздушное сообщение с вашими столицами», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления президент подчеркнул, что высказанные инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания.

В первом Саммите «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» также приняли участие наследный принц, премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, принц, представитель короля Бахрейна по гуманитарной работе и делам молодежи шейх Насер бин Хамад Аль Халифа, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Кувейта шейх Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, принц, заместитель премьер-министра Султаната Оман Асад бен Тарик Аль Саид, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джассем Мухаммед Аль-Будави.

По итогам первого Саммита «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива» принято Совместное заявление.

#политика #Токаев #президент #экономика #Центральная Азия #международное сотрудничество #арабские страны

Популярное

Все
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Уже несколько дней в сорокаградусную жару жители сел Алматинской области и Наурызбайского района Алматы остаются без воды
Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов – Токаев
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить грузопоток через ТМТМ
Экологи приглашают жителей Павлодара поучаствовать в общественных слушаниях
В области Жетысу с начала купального сезона погибли три человека
Дешевая российская пшеница обесценивает труд казахстанских фермеров
Общественница обжаловала протокол участкового и добилась отмены штрафа
Здание Шымкентского городского инфекционного центра передано на баланс городской детской клинической больницы
Религиозное обучение на дому детей и подростков незаконно организовал житель Туркестана
В Семее члены Общественного совета предлагают выплачивать вознаграждение горожанам, сообщившим о вандалах, громящих городское имущество
В Мангистау повысилась стоимость сжиженного газа
Почему тонут экскаваторы
«Английский» пастух для отары
Новое радиотехническое оборудование вручено сотрудникам «Семей орманы»
Города в лицах
Секреты старого серванта
Академия правоохранительных органов: история, достижения, планы
Подарила сладость жизни
Взрастить северный овощ
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Чемодан без хозяина парализовал движение на перекрестке в Семее
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
В Актау активно работает бесплатный клуб по изучению казахского языка
Был в лагере беженцев – полиция об экстрадированном из Германии казахстанце
В приехавшую на смертельное ДТП скорую врезалось авто в Петропавловске
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Сауд…
До 500 тыс. контейнеров в год намерен Казахстан увеличить г…
Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 мл…
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с Эмомали Рахмоном

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]