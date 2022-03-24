Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призера Паралимпиады в Пекине Александра Герлица и двух тренеров, сообщает Kazpravda.kz.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить:

орденом «Құрмет»

Герлица Александра Александровича – спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан» Ждановича Антона Владимировича – старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан» Коломиеца Василия Сергеевича – главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К.Токаев

Нур-Султан, Акорда, 24 марта 2022 года

№ 844