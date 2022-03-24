Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственными наградами призера Паралимпиады в Пекине Александра Герлица и двух тренеров, сообщает Kazpravda.kz.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За выдающиеся спортивные достижения на XIII Зимних Паралимпийских играх в городе Пекине (Китайская Народная Республика) наградить:
орденом «Құрмет»
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Герлица Александра Александровича
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–
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спортсмена ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»
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Ждановича Антона Владимировича
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–
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старшего тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан»
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Коломиеца Василия Сергеевича
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–
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главного тренера ОО «Национальный Паралимпийский комитет Республики Казахстан».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 24 марта 2022 года
№ 844