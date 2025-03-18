Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Путина и Трампа по Украине

Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем телеграм-канале , передает Kazpravda.kz

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«Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности», - отметил Руслан Желдибай.

Он напомнил, что ранее президент Казахстана призывал все вовлеченные державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки «формулы мира» и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии.