Токаев приветствует итоги телефонных переговоров Путина и Трампа по Украине
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Об этом сообщил советник - пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай в своем телеграм-канале, передает Kazpravda.kz
«Глава нашего государства считает, что лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения Евразийской безопасности», - отметил Руслан Желдибай.
Он напомнил, что ранее президент Казахстана призывал все вовлеченные державы к началу переговорного процесса по Украине с целью выработки «формулы мира» и на саммите БРИКС поддержал мирный план Китая и Бразилии.