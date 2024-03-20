Токаев созвал очередную сессию Ассамблеи народа Казахстана

Сессия состоится 24-25 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: АНК

«Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с повесткой дня «Единство. Созидание. Прогресс»», - говорится в сообщении Акорды.

ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 24-25 апреля в Президентском центре.

Ассамблея народа Казахстана (АНК) создана 1 марта 1995 года и призвана реализовывать государственную политику по обеспечению общественного согласия и общенационального единства.