Токаев участвует в саммите БРИКС+

Главы делегаций сделали совместную фотографию перед первым пленарным заседанием объединения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Саммит в Казани проходит с 22 по 24 октября.

Ранее сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Татарстане.

Накануне на полях саммита БРИКС в Казани он провел беседы с президентами нескольких стран: с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.