Токаев в Казани побеседовал с президентами нескольких стран
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ряд бесед с участниками XVI саммита БРИКС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
На полях XVI саммита БРИКС в Казани Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.