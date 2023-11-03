Токаев встретился с Эрдоганом

Президент
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Глава государства встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава нашего государства, отметив значимость визита президента Турции в Казахстан, выразил уверенность, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению многогранных отношений между странами и развитию тюркского мира. Он поблагодарил турецкого лидера за его важные инициативы, выдвинутые во время саммита.

– Турция – наш братский народ, а также самый близкий и надежный стратегический партнер Казахстана. Г-н президент, Вы лично вносите огромный вклад в развитие взаимоотношений. Я очень ценю это. Благодаря регулярным контактам сегодня успешно реализуются многие наши договоренности. В прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 54 процента и достиг 6,3 миллиарда долларов. Мы намерены увеличить этот показатель до 10 миллиардов долларов. Турция является одним из четырех основных торговых партнеров нашей страны. Также динамично развивается инвестиционное сотрудничество. В нашей стране действуют более 4300 компаний с турецким капиталом, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики. Он сообщил, что к юбилею братской страны в Астане планируется открыть улицу «Анадолы», в Шымкенте – проспект и парк «Турция», а в Алматы – памятник Мустафе Кемалю Ататюрку.

#Астана #Токаев #президент #Эрдоган #саммит #ОТГ

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