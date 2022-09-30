Токаев встретился с руководителями зарубежных научных организаций

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущим научным сотрудником Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерием Несвижевским и директором Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григорием Трубниковым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной.

Президент отметил, что Казахстан является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии.

По его словам, страна занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В республике имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане, использования современных ядерных технологий, практической подготовки отечественных квалифицированных кадров.